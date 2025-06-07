Недвижимость по селфи и голосу: биометрия вместо бумаг и МФЦ





Президент РФ Владимир Путин подписал закон, значительно упрощающий онлайн-сделки с недвижимостью. С 1 июля 2026 года продавцам и покупателям больше не понадобятся бумажные заявления — личность можно будет подтвердить биометрией через Единую биометрическую систему (ЕБС), используя фото лица и образец голоса. Это отменяет ключевое неудобство для продавцов — обязательный визит в МФЦ перед сделкой.

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