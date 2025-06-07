Недвижимость по селфи и голосу: биометрия вместо бумаг и МФЦ

Александр



Президент РФ Владимир Путин подписал закон, значительно упрощающий онлайн-сделки с недвижимостью. С 1 июля 2026 года продавцам и покупателям больше не понадобятся бумажные заявления — личность можно будет подтвердить биометрией через Единую биометрическую систему (ЕБС), используя фото лица и образец голоса. Это отменяет ключевое неудобство для продавцов — обязательный визит в МФЦ перед сделкой.

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Сейчас онлайн-регистрация требует от продавца лично подать в многофункциональный центр (МФЦ) уведомление для Росреестра, без этого сделку не зарегистрируют. Через год с небольшим эта процедура уйдёт в прошлое для всех продавцов недвижимости (кроме редких исключений вроде сделок через банк или нотариуса).

Сделка будет проводиться в личном кабинете Росреестра. При авторизации система через «Госуслуги» сверит «живое» изображение лица и голос пользователя (например, произнесение случайных цифр) с данными в ЕБС. Скорее всего, потребуется подтвержденная биометрия, сданная в банке, которая приравнивается к личному визиту с паспортом.

Новшество призвано усилить защиту от обмана при купле-продаже недвижимости. Сделка потребует и электронной подписи (УКЭП), и «живой» биометрической проверки. Риски мошенничества (например, предоставление фотографий из соцсетей и сделанной заранее записи голоса) будут исключены: алгоритмы распознают подделку, а бимодальная проверка (лицо и голос в реальном времени) делает перехват данных бесполезным.

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