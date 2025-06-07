Недвижимость по селфи и голосу: биометрия вместо бумаг и МФЦ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, значительно упрощающий онлайн-сделки с недвижимостью. С 1 июля 2026 года продавцам и покупателям больше не понадобятся бумажные заявления — личность можно будет подтвердить биометрией через Единую биометрическую систему (ЕБС), используя фото лица и образец голоса. Это отменяет ключевое неудобство для продавцов — обязательный визит в МФЦ перед сделкой.
Сделка будет проводиться в личном кабинете Росреестра. При авторизации система через «Госуслуги» сверит «живое» изображение лица и голос пользователя (например, произнесение случайных цифр) с данными в ЕБС. Скорее всего, потребуется подтвержденная биометрия, сданная в банке, которая приравнивается к личному визиту с паспортом.
Новшество призвано усилить защиту от обмана при купле-продаже недвижимости. Сделка потребует и электронной подписи (УКЭП), и «живой» биометрической проверки. Риски мошенничества (например, предоставление фотографий из соцсетей и сделанной заранее записи голоса) будут исключены: алгоритмы распознают подделку, а бимодальная проверка (лицо и голос в реальном времени) делает перехват данных бесполезным.