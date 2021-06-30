Бывшие сотрудники Google запустили поисковую систему Neeva. Идея в том, чтобы предоставлять релевантную поисковую выдачу, но без слежки за пользователем и без рекламы.
На лендинг-странице Neeva приводится сравнение выдачи google.com и этого поисковика. В первом случае весь первый экран занимает реклама, а полезную информацию можно найти только пролистав ниже, а во втором сразу же показаны нужные ссылки.
Создатели Neeva также утверждают, что в информационных блоках отключены все трекеры, следящие за действиями пользователя. Поиск можно настроить под себя, указав новостные источники, публикации которых должны отображаться в первую очередь.
Поисковик Neeva недоступен в России, поэтому для того, чтобы воспользоваться им, потребуется VPN с IP-адресом другой страны (рекомендуется США как одна из стран с запуском на старте). Релевантная выдача русскоязычных сайтов не гарантирована. Первые три месяца использования Neeva бесплатны, а в дальнейшем попросят платить по 4,95 доллара в месяц по подписной модели.
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На лендинг-странице Neeva приводится сравнение выдачи google.com и этого поисковика. В первом случае весь первый экран занимает реклама, а полезную информацию можно найти только пролистав ниже, а во втором сразу же показаны нужные ссылки.
Создатели Neeva также утверждают, что в информационных блоках отключены все трекеры, следящие за действиями пользователя. Поиск можно настроить под себя, указав новостные источники, публикации которых должны отображаться в первую очередь.
Поисковик Neeva недоступен в России, поэтому для того, чтобы воспользоваться им, потребуется VPN с IP-адресом другой страны (рекомендуется США как одна из стран с запуском на старте). Релевантная выдача русскоязычных сайтов не гарантирована. Первые три месяца использования Neeva бесплатны, а в дальнейшем попросят платить по 4,95 доллара в месяц по подписной модели.
Вы были готовы к такому?
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru