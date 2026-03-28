Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Некоторые iPhone 18 получат китайские чипы памяти

Артем


Схема поможет Apple сохранить средства и избежать политических конфликтов.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Apple может начать использовать чипы памяти китайской YMTC в новых iPhone, пишет Nikkei Asia. Ранее компания уже сотрудничала с YMTC, но из-за новых ограничений в законодательстве США, была вынуждена обратится к южнокорейским партнерам. Однако из-за дефицита памятия и роста стоимости компонентов схема Apple становится все менее выходной. Согласно источнику, один чип LPDDR5X обходится компании примерно в $70.

Стоит отметить, что новые чипы появятся только в устройствах для китайского рынка. Так Apple сможет сохранить часть прибыли и снизить политические риски, связанные с американскими санкциями.

Массовый выпуск NAND-памяти на базе технологии Xtacking 4.0 приблзил компанию YMTC к уровню Samsung и SK hynix, а партнерство с Apple сделает закупки более гибкими и может усилить ее переговорные позиции по отношению к нынешним поставщикам.
Источник:
Nikkei Asia
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также