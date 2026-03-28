Некоторые iPhone 18 получат китайские чипы памяти

Схема поможет Apple сохранить средства и избежать политических конфликтов.

Apple может начать использовать чипы памяти китайской YMTC в новых iPhone, пишет Nikkei Asia. Ранее компания уже сотрудничала с YMTC, но из-за новых ограничений в законодательстве США, была вынуждена обратится к южнокорейским партнерам. Однако из-за дефицита памятия и роста стоимости компонентов схема Apple становится все менее выходной. Согласно источнику, один чип LPDDR5X обходится компании примерно в $70.Стоит отметить, что новые чипы появятся только в устройствах для китайского рынка. Так Apple сможет сохранить часть прибыли и снизить политические риски, связанные с американскими санкциями.Массовый выпуск NAND-памяти на базе технологии Xtacking 4.0 приблзил компанию YMTC к уровню Samsung и SK hynix, а партнерство с Apple сделает закупки более гибкими и может усилить ее переговорные позиции по отношению к нынешним поставщикам.