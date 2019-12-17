Департамент транспорта Москвы сообщил о том, что на некоторые транспортные карты «Тройка» случайно были зачислены деньги. Сообщается о «единичных случаях после оплаты проезда на валидаторах на станциях МЦД».



Случайно начисленные суммы не будут списаны, а карты деактивированы. «Везунчики, которые обнаружили такой баланс на своей карте, могут считать это подарком к Новому году», — заявили представители департамента транспорта изданию РБК.



Первым о случайном зачислении рассказал блогер Антон Белицкий. На его «Тройке» было менее 100 рублей, откуда-то появились 20 000. После этого с ним связалась пресс-служба Московского метрополитена и предложила обменять его карту на новую «Тройку» с балансом 1000 рублей, а также еще несколько подарков от метро, включая елочный шар. Блогер согласился.



Позднее «Варламов.ру» со ссылкой на анонимные источники рассказал о еще нескольких случаях ошибочного зачисления. Сообщили ли обладатели случайно пополненных карт сотрудникам метро — не уточнялось.





