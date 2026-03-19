Немедленно обновитесь! Apple призывает пользователей iPhone срочно установить последнюю версию iOS

Компания Apple призвала пользователей iPhone, использующих iOS 13 или iOS 14, обновиться до iOS 15, чтобы защитить себя от взлома с помощью вредоносного веб-контента.

В документе поддержки Apple приводит недавние сообщения о хакерских инструментах, эффективных против старых версий iOS. Хакеры используют эксплойт-комплекты Coruna и DarkSword, которые могут использовать уязвимости в iOS 13 — iOS 17.2.1. Им рекомендуется установить обновления iOS 15.8.7 или выше от 11 марта 2026 года.Производитель iPhone отмечает, что устранил все уязвимости по мере их обнаружения в течение последних нескольких месяцев. Пользователи, использующие обновленные версии iOS 15.8.7 — iOS 26.3.1, находятся в безопасности.