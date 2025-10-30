Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

«Немножко пластмассы и какая-то хрень»: Wylsacom емко и четко оценил Samsung Galaxy XR

Олег

Скриншот с канала Wylsacom


Российский техноблогер Валентин Петухов распаковал и протестировал новинку — первую гарнитуру смешанной реальности от Samsung. Спойлер: полноценной конкуренции для Vision Pro не получилось.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Galaxy XR поставляется в большой серой коробке, и первое разочарование — она сделана из пластика. Казалось бы, это хорошо, так как вес будет меньше, но Валентин отметил, что совершенно не чувствует этой разницы в весе. Второй минус — ремешок не отстегивается от корпуса, а значит сложить гарнитуру для компактной переноски не получится. По дизайну она сильно напоминает продукт Apple, но проигрывает ему по удобству посадки и эргономике.

Скриншот с канала Wylsacom

Скриншот с канала Wylsacom

Внутри качественные OLED-дисплеи и специальная версия ОС Android XR. Валентин охарактеризовал его как «кривой андроид» и отметил просчеты в визуальном оформлении и запутанную логику управления окнами. Также он покритиковал новинку за внешний аккумулятор и отсутствие контента; по его словам, даже для старта Apple Vision Pro его дали больше.

Скриншот с канала Wylsacom

Скриншот с канала Wylsacom

Скриншот с канала Wylsacom

В целом Samsung Galaxy XR разочаровала Валентина из-за непродуманности интерфейса и отсутствия чего-либо интересного среди игр, приложений и контента. Ценник его тоже не устроил: новинка должна стоить «долларов 500». 

2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Wylsacom
Cсылки по теме:
Что позволено Apple — то не прощается никому другому. Вот яркое доказательство
Вилсаком снова сделал это: iPad Pro M5 ещё не представили, а он его распаковал
«Ну ёкарный бабай!»: Валентин Wylsacom по достоинству оценил новую Lada Iskra SW Cross

Рекомендации

Рекомендации

Музыканты со всего мира бойкотируют Spotify: его создатель инвестировал 600 млн евро в боевых дронов
One UI 8 превращает смартфоны Galaxy в iPhone. Отказаться нельзя, придется привыкать
Жители РФ нашли замену Telegram и WhatsApp — отлично работает без интернета
OZON придумал идеальный способ бесить своих пользователей. Встречайте в приложении!

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии