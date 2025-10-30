«Немножко пластмассы и какая-то хрень»: Wylsacom емко и четко оценил Samsung Galaxy XR

Российский техноблогер Валентин Петухов распаковал и протестировал новинку — первую гарнитуру смешанной реальности от Samsung. Спойлер: полноценной конкуренции для Vision Pro не получилось.
Внутри качественные OLED-дисплеи и специальная версия ОС Android XR. Валентин охарактеризовал его как «кривой андроид» и отметил просчеты в визуальном оформлении и запутанную логику управления окнами. Также он покритиковал новинку за внешний аккумулятор и отсутствие контента; по его словам, даже для старта Apple Vision Pro его дали больше.
В целом Samsung Galaxy XR разочаровала Валентина из-за непродуманности интерфейса и отсутствия чего-либо интересного среди игр, приложений и контента. Ценник его тоже не устроил: новинка должна стоить «долларов 500».