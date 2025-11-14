Top.Mail.Ru

Необычно, но интересно: Satechi выпустила USB-хаб для iPhone с MagSafe

Фархад

Satechi

Популярный производитель аксессуаров Satechi представил новый многопортовый адаптер OntheGo на 7 разъёмов с MagSafe-креплением для iPhone.

Девайс размером с хоккейную шайбу оснащен магнитом, поэтому его можно прикрепить к задней панели iPhone MagSafe, к специальным чехлам для iPad или к MacBook с помощью комплектного кольца с клейкой основой. Помимо порта USB-C, обеспечивающего сквозную зарядку мощностью до 100 Вт, адаптер Satechi оснащен портами: HDMI (4K/60 Гц), 2x USB-A (5 Гбит/с), слоты для карт SD/microSD и Gigabit Ethernet.

Satechi

Один из сценариев использования — подключения SD-карт или внешних SSD к iPhone для съёмки в 4K ProRes. Гаджет также совместим с iPad, компьютерами Mac, ПК, устройствами Android и консолями. Единственный минус — у iPhone нет аналога режима DeX, как у флагманов Samsung Galaxy. Было бы круто, подключать iPhone к монитору с интерфейсом iPadOS для многозадачности, монтажа видео и других профессиональных задач. Теперь ход за Apple. 

Многопортовый адаптер Satechi OntheGo 7-in-1 уже доступен на сайте Satechi за $60.
