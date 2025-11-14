Необычно, но интересно: Satechi выпустила USB-хаб для iPhone с MagSafe

Популярный производитель аксессуаров Satechi представил новый многопортовый адаптер OntheGo на 7 разъёмов с MagSafe-креплением для iPhone.
Один из сценариев использования — подключения SD-карт или внешних SSD к iPhone для съёмки в 4K ProRes. Гаджет также совместим с iPad, компьютерами Mac, ПК, устройствами Android и консолями. Единственный минус — у iPhone нет аналога режима DeX, как у флагманов Samsung Galaxy. Было бы круто, подключать iPhone к монитору с интерфейсом iPadOS для многозадачности, монтажа видео и других профессиональных задач. Теперь ход за Apple.
Многопортовый адаптер Satechi OntheGo 7-in-1 уже доступен на сайте Satechi за $60.