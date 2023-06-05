Неожиданная подробность о самом прорывном продукте Apple слита прямо перед WWDC

Олег

AR


В сети появился новый инсайд относительно AR/VR-гарнитуры Apple прямо перед началом WWDC 2023. Информацию обнаружили в WCCF Tech.

Ранее мы неоднократно сообщали, что все слухи указывали на очень высокий ценник будущего прорывного девайса Apple. Гарнитуре дополненной реальности пророчили стоимость $3000 и даже иногда $4000. Но только что в сеть просочился апдейт этой цифры: похоже, что девайс будет гораздо более доступным.

Согласно источнику, будущая AR/VR-гарнитура от Apple поступит в продажу за $1999 в базовой конфигурации. Такая цена более-менее вписывается в психологическую отметку $2000 для прорывного устройства новой для Apple категории.

Сообщается, что высокий прайс тревожил не только фанатов, но и инвесторов Apple, именно поэтому стоимость решили понизить. В первый год Apple не будет получать дохода от гарнитуры; более того, для тестирования спроса компания отгрузит после релиза только 100 000 тысяч девайсов в продажу. Если устройство будут брать хорошо, производство будет масштабировано и для этого уже всё готово.

Ранее мы рассказали, где смотреть презентацию WWDC 2023 на русском языке. Мы в свою очередь будем оперативно публиковать всё самое главное с этого мероприятия. 

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Источник:
WCCF Tech
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Комментарии

s_medik
+3329
s_medik
Объясните доступным языком, для чего она нужна бытовому потребителю?
Сегодня в 16:35
#
Dmitriy
+554
Dmitriy
Ну как Google glass. Их судьба всем известна.
Сегодня в 16:59
#
tellurian
+4961
tellurian Dmitriy
Тут иной гаджет будет.
Сегодня в 17:35
#
shah777111
+259
shah777111 Dmitriy
Когда goggle выпустили свое творение, они сами не смогли объяснить для чего вообще нужно, теперь посмотрим, как apple объяснит.
Сегодня в 18:07
#
Дмитрий Павлов
+144
Дмитрий Павлов
Через них сквозь одежду будет видно?
Сегодня в 18:58
#
+13
OnVoG
Сначала всех напугать про 3к. Люди уже в мыслях распрощались с бабками. А потом сказать 2к. Ну вот и все. Продано. Чисто бабки отбить за разработку и забыть как с гуглом
Сегодня в 18:59
#
Mers
+4425
Mers OnVoG
+
Сегодня в 19:29
#