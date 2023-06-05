Неожиданная подробность о самом прорывном продукте Apple слита прямо перед WWDC

В сети появился новый инсайд относительно AR/VR-гарнитуры Apple прямо перед началом WWDC 2023. Информацию обнаружили в WCCF Tech.
Ранее мы неоднократно сообщали, что все слухи указывали на очень высокий ценник будущего прорывного девайса Apple. Гарнитуре дополненной реальности пророчили стоимость $3000 и даже иногда $4000. Но только что в сеть просочился апдейт этой цифры: похоже, что девайс будет гораздо более доступным.
Согласно источнику, будущая AR/VR-гарнитура от Apple поступит в продажу за $1999 в базовой конфигурации. Такая цена более-менее вписывается в психологическую отметку $2000 для прорывного устройства новой для Apple категории.
Сообщается, что высокий прайс тревожил не только фанатов, но и инвесторов Apple, именно поэтому стоимость решили понизить. В первый год Apple не будет получать дохода от гарнитуры; более того, для тестирования спроса компания отгрузит после релиза только 100 000 тысяч девайсов в продажу. Если устройство будут брать хорошо, производство будет масштабировано и для этого уже всё готово.
Ранее мы рассказали, где смотреть презентацию WWDC 2023 на русском языке. Мы в свою очередь будем оперативно публиковать всё самое главное с этого мероприятия.
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