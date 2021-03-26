iPhone 12 Pro


Apple iPhone 12 Pro Max вошел в число лучших смартофонов 2021 года по версии Consumer Reports. Кроме него, в рейтинг попали Samsung Galaxy Note20 Ultra и OnePlus Nord N10 5G.

В Consumers Report считают, что основные преимущества iPhone 12 Pro Max — это процессор А14 Bionic, «сверхчеткий OLED-дисплей, первоклассные камеры» и возможность работы в сетях 5G. Эксперты ресурса говорят, что внедрив 5G в 12-ю линейку iPhone, Apple наконец начала идти в ногу со временем и догнала высококлассные Android-смартфоны. Кроме того, Consumers Report пишет, что, переплатив всего $100 за версию Pro Max, покупатель получит больший дисплей, лучшую автономность и более продвинутые камеры. С другой стороны, Max-версия тяжелее и ею сложно пользоваться одной рукой — если для пользователя это важно, авторы рекомендуют приобретать iPhone 12 Pro. Базовый iPhone 12 в рейтинг не попал вовсе. 

Лучшим Android-смартфоном 2021 года был назван Samsung Galaxy Note20 Ultra, лучшим бюджетником — OnePlus Nord N10 5G, а самым автономным смартфоном — OnePlus Nord N100. Насчет последнего устройства было отмечено, что, помимо емкого аккумулятора, пользователь получит именно то, за что платит сравнительно небольшую сумму около $200.

В 2021 году Apple выпустит iPhone 13. Ожидается, что, несмотря на низкие продажи iPhone 12 mini, в будущую линейку снова войдет смартфон «компактного» формата. Среди прочего, iPhone 13 может получить экран с частотой 120Гц в версии Pro и Pro Max. 



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

MacRumors MacRumors

Ссылки по теме:

Названы лучшие смартфоны начала 2021 года по версии Роскачества Названы лучшие смартфоны начала 2021 года по версии Роскачества

Серия Samsung Galaxy S21 продаётся намного лучше, чем вы думаете Серия Samsung Galaxy S21 продаётся намного лучше, чем вы думаете

4 месяца с iPhone 12: самый прогрессивный смартфон Apple 4 месяца с iPhone 12: самый прогрессивный смартфон Apple