Apple iPhone 12 Pro Max вошел в число лучших смартофонов 2021 года по версии Consumer Reports. Кроме него, в рейтинг попали Samsung Galaxy Note20 Ultra и OnePlus Nord N10 5G.
В Consumers Report считают, что основные преимущества iPhone 12 Pro Max — это процессор А14 Bionic, «сверхчеткий OLED-дисплей, первоклассные камеры» и возможность работы в сетях 5G. Эксперты ресурса говорят, что внедрив 5G в 12-ю линейку iPhone, Apple наконец начала идти в ногу со временем и догнала высококлассные Android-смартфоны. Кроме того, Consumers Report пишет, что, переплатив всего $100 за версию Pro Max, покупатель получит больший дисплей, лучшую автономность и более продвинутые камеры. С другой стороны, Max-версия тяжелее и ею сложно пользоваться одной рукой — если для пользователя это важно, авторы рекомендуют приобретать iPhone 12 Pro. Базовый iPhone 12 в рейтинг не попал вовсе.
Лучшим Android-смартфоном 2021 года был назван Samsung Galaxy Note20 Ultra, лучшим бюджетником — OnePlus Nord N10 5G, а самым автономным смартфоном — OnePlus Nord N100. Насчет последнего устройства было отмечено, что, помимо емкого аккумулятора, пользователь получит именно то, за что платит сравнительно небольшую сумму около $200.
В 2021 году Apple выпустит iPhone 13. Ожидается, что, несмотря на низкие продажи iPhone 12 mini, в будущую линейку снова войдет смартфон «компактного» формата. Среди прочего, iPhone 13 может получить экран с частотой 120Гц в версии Pro и Pro Max.
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