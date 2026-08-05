Неожиданно: мошенники больше не просят сделать перевод — они требуют кое-что другое

Мошенники нашли новый способ забирать деньги у россиян без использования переводов в онлайн-банке. Об этом пишет «Коммерсантъ».Согласно источнику, вместо этого они придумали тактику: убеждают людей снять наличные в кассе и лично прийти к банкомату, чтобы внести купюры прямо на указанные им счета. Такие операции практически не отслеживаются и не ограничиваются со стороны банков.Судя по свежим данным Центрального банка, эта схема набрала огромные обороты. За второй квартал года злоумышленники таким способом украли у россиян более 252 миллионов рублей, а число зафиксированных случаев превысило полторы тысячи. Это больше, чем регулятор отмечал за весь предыдущий год.Преступники перешли на наличные не просто так. Защитные системы банков научились быстро выявлять и блокировать подозрительные безналичные операции. А вот внесение бумажных денег через терминал помогает мошенникам моментально разрывать цепочку платежей и легко обходить любую автоматическую блокировку.