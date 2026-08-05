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Неожиданно: мошенники больше не просят сделать перевод — они требуют кое-что другое

Олег


Мошенники нашли новый способ забирать деньги у россиян без использования переводов в онлайн-банке. Об этом пишет «Коммерсантъ». 

Согласно источнику, вместо этого они придумали тактику: убеждают людей снять наличные в кассе и лично прийти к банкомату, чтобы внести купюры прямо на указанные им счета. Такие операции практически не отслеживаются и не ограничиваются со стороны банков. 

Судя по свежим данным Центрального банка, эта схема набрала огромные обороты. За второй квартал года злоумышленники таким способом украли у россиян более 252 миллионов рублей, а число зафиксированных случаев превысило полторы тысячи. Это больше, чем регулятор отмечал за весь предыдущий год.

Преступники перешли на наличные не просто так. Защитные системы банков научились быстро выявлять и блокировать подозрительные безналичные операции. А вот внесение бумажных денег через терминал помогает мошенникам моментально разрывать цепочку платежей и легко обходить любую автоматическую блокировку.
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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии (2)

+301
Gabriel
Ну да, не в каждом банкомате можно снять нужную сумму , а при банкоматы при банках имеют суточный лимит.
Сегодня в 10:24
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Вася Вотафаков
+6591
Вася Вотафаков
Всегда интересовал вопрос: как таким персонажам удалось эволюционировать из сперматозоида во взрослую особь с таким набором хромосом
час назад в 15:15
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