Неожиданное решение Sony вынудит ПК-бояр покупать PlayStation

Компания Sony больше не будет выпускать эксклюзивы для ПК-геймеров. Об этом объявил руководитель PlayStation Studios Хермен Хюльст.



Журналист Джейсон Шрайер из Bloomberg еще зимой сообщал, что Sony планирует прекратить перенос «традиционных однопользовательских консольных эксклюзивов» на ПК. Теперь он подтвердил в Bluesky: на общем собрании сотрудников 18 мая руководитель PS Studios Хермен Хюльст объявил, что компания больше не будет выпускать на ПК сюжетные блокбастеры, которыми славится PlayStation.



Также сообщается, что для ПК-геймеров продолжат выходить мультиплеерные тайтлы Sony вроде Marathon и Marvel Tokon: Fighting Souls, а также однопользовательские от сторонних студий (например, Death Stranding 2: On the Beach, Kena: Scars of Kosmora). Ранее, по словам инсайдеров, Sony хотела портировать на ПК Saros и Ghost of Yotei, но в итоге решила оставить их эксклюзивно для PS5. ПК-релизы уходят в прошлое из-за их низких показателей, а также ущерба консольному бренду. Всем желающим играть в эксклюзивы Sony отныне придется раскошелиться на приставку.