Apple отменила плату за скачивание и установку нескольких ретро-сборок macOS X. На это обратил внимание ресурс MacWorld.
Речь идет о версиях OS X 10.7 Lion и OS X 10.8 Mountain Lion. Ранее эти сборки стоили $19,99 для всех, кто хотел их скачать и установить с официального сайта Apple. Однако теперь компания отменила платежи и эти версии macOS можно скачать и установить абсолютно бесплатно.
Вот ссылки на dmg-образы системы:
Apple перестала брать плату за обновление macOS в 2013 году вместе с выходом OS X 10.9 Mavericks — то есть эта версия ОС стала первой бесплатной macOS в истории Apple. Версия OS X 10.6 Snow Leopard была выпущена в 2009 году и официально уже недоступна для покупки и загрузки.
Ранее мы рассказали, что нового в macOS 12 Monterey, которая была представлена 7 июня 2021 года. Система получила обновленный браузер Safari (который можно попробовать и на Big Sur), а также дополнительные функции конфиденциальности. Кроме того, в блогах я подробно рассмотрел нюансы работы нового режима «Фокусирования» в iOS 15 и iPadOS 15.
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