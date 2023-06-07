Неслыханная щедрость Apple или победа пиратов: профиль разработчика теперь может получить каждый абсолютно бесплатно

Компания Apple внезапно решила предоставить всем желающим пользователям доступ к бета-версиям для разработчиков бесплатно. Больше не придётся платить по $99 в год или искать профили.
На протяжении долгих лет Apple предоставляла доступ к бета-версиям своих операционных систем только разработчикам, которые ежегодно платили по $99. Со временем энтузиасты нашли способ «вытаскивать» профили для установки тестовых сборок на любые устройства. Однако теперь компания решила раздать всем желающим доступ к девелоперским бетам бесплатно.
Любой желающий может зарегистрироваться в бесплатной версии программы Apple Developer и получить доступ к бета-версиям. Всё что требуется для загрузки бета-версий — аккаунт Apple ID.
Стоит отметить, что для загрузки своих приложений в App Store и доступу к другим инструментам разработчиков вам по-прежнему придётся оформлять подписку за $99 в год или 8990 рублей в наших реалиях.
Мы категорически не рекомендуем устанавливать эти бета-версии на основные устройства. Лучше всего — дождаться выхода общедоступных или хотя бы публичных сборок.
Пока неясно, что поспособствовало этому решению Apple, но есть вероятность, что компания устала бороться с пиратами.
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