Неслыханная щедрость Apple или победа пиратов: профиль разработчика теперь может получить каждый абсолютно бесплатно

Фархад
Apple

Компания Apple внезапно решила предоставить всем желающим пользователям доступ к бета-версиям для разработчиков бесплатно. Больше не придётся платить по $99 в год или искать профили.

На протяжении долгих лет Apple предоставляла доступ к бета-версиям своих операционных систем только разработчикам, которые ежегодно платили по $99. Со временем энтузиасты нашли способ «вытаскивать» профили для установки тестовых сборок на любые устройства. Однако теперь компания решила раздать всем желающим доступ к девелоперским бетам бесплатно.

Любой желающий может зарегистрироваться в бесплатной версии программы Apple Developer и получить доступ к бета-версиям. Всё что требуется для загрузки бета-версий — аккаунт Apple ID.

Apple Dev Program

Стоит отметить, что для загрузки своих приложений в App Store и доступу к другим инструментам разработчиков вам по-прежнему придётся оформлять подписку за $99 в год или 8990 рублей в наших реалиях.

Мы категорически не рекомендуем устанавливать эти бета-версии на основные устройства. Лучше всего — дождаться выхода общедоступных или хотя бы публичных сборок.

Пока неясно, что поспособствовало этому решению Apple, но есть вероятность, что компания устала бороться с пиратами.
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Источник:
Apple
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Комментарии

s_medik
+3329
s_medik
Ненадолго их хватило, в феврале только у вас была статья, что ставить беты смогут только разработчики на тот же аккаунт, на котором они зарегистрированы в Apple Developer Program.
Сегодня в 05:45
#
tellurian
+4938
tellurian s_medik
Так люди всё равно делились профилем и его ставил кто хотел. Не вышло у них с запретами.
Как бы чего туда не добавили и не заблокировали устройство :)
Сегодня в 07:21
#
s_medik
+3329
s_medik
Вопрос не в тему к iGuides. У вас там с настройками все хорошо?
Обычно с телефона не видно кол-во лайков, только первые 2 цифры, а вот сейчас отобразились все цифры. Так вот, еще месяца 2-3 назад запомнил, что у меня их было 3333, цифра довольно запоминающаяся, а сейчас смотрю их меньше, вроде нигде не пакостил и дизы в таком количестве не хватал.
Мне не жалко, а вот вам бы разобраться с этим багом.
Сегодня в 05:50
#
tellurian
+4938
tellurian s_medik
У меня тоже самое. То 5100 и выше, то ниже 5000 падает. С марта уже раз 5 такое.
Думал злобный минусатор появился.
Сегодня в 07:22
#
tellurian
+4938
tellurian s_medik
Если бы не эти скачки, было бы уже ближе к 6000
Сегодня в 07:23
#
samOsebe
+474
samOsebe tellurian
а что с тех циферок то? здесь так за них переживают..
Сегодня в 07:54
#
s_medik
+3329
s_medik samOsebe
Кто переживает?
Сегодня в 08:35
#
tellurian
+4938
tellurian samOsebe
Никто не переживает. Наблюдение и только.
Сегодня в 08:51
#
Johnny
+242
Johnny s_medik
Статьи удаляют, вот и трётся статистика по лайкам.)
Тоже заметил такую тенденцию.
Сегодня в 10:19
#
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