Нет, Apple не забыла о юбилее Apple Watch, и готовит для фанатов нечто особенное



Компания Apple начала приготовления к празднованию десятилетия Apple Watch. Об этом пишет MacRumors. Компания Apple начала приготовления к празднованию десятилетия Apple Watch. Об этом пишет MacRumors. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

На прошедшей сентябрьской презентации компания, вопреки ожиданиям фанатов, почти не уделила внимания этой круглой дате. Десятая серия Apple Watch тоже оказалась довольно проходной и даже не предложила новый дизайн. Кто-то мог заключить, что, ввиду дефицита идей и нововведений, Apple решила «спустить на тормозах» этот юбилей. Но есть причины думать иначе.Согласно источнику, в коде последней свежей бета-версии iOS 18.2 были найдены упоминания «празднования десятилетия». Они сопровождаются ссылками на неизвестные до сих пор достижения, и инсайдеры полагают, что компания запланировала активити-челлендж с наградами для всех пользователей Apple Watch. Всё это может случиться не в 2024-м, а в 2025-м; дело в том, что оригинальные часы были представлены в 2014 году, но в продажу поступили лишь в 2015-м.Таким образом десятилетие может быть приурочено не к текущему, а к следующему году. А значит, помимо программного «празднования» мы еще можем увидеть совершенно новые часы, как это было с iPhone X.