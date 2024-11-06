Нет, Apple не забыла о юбилее Apple Watch, и готовит для фанатов нечто особенное

Компания Apple начала приготовления к празднованию десятилетия Apple Watch. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, в коде последней свежей бета-версии iOS 18.2 были найдены упоминания «празднования десятилетия». Они сопровождаются ссылками на неизвестные до сих пор достижения, и инсайдеры полагают, что компания запланировала активити-челлендж с наградами для всех пользователей Apple Watch. Всё это может случиться не в 2024-м, а в 2025-м; дело в том, что оригинальные часы были представлены в 2014 году, но в продажу поступили лишь в 2015-м.
Таким образом десятилетие может быть приурочено не к текущему, а к следующему году. А значит, помимо программного «празднования» мы еще можем увидеть совершенно новые часы, как это было с iPhone X.