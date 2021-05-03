В сети появился первый «полезный совет», как сэкономить чехле для смарт-метки AirTag от Apple. Фотографиями поделился пользователь сайта WCCFTech.
По умолчанию Apple AirTag поставляется без чехлов и ремешков; какие-либо пазы или отверстия в корпусе аксессуара отсутствуют. При этом основное предназначение метки — висеть на личных вещах. В результате, повесить её можно только одним способом — купить специальный чехол. Он выглядит как петля с выделенным местом под AirTag, куда нужно вставить метку — Apple продает их от 3 до 5 тысяч рублей. Однако очередного покупателя, видимо, не устроила перспектива тратиться на чехлы, и он решил проблему более основательно.
На фото видно, что пользователь просто просверлил сквозную дыру в корпусе AirTag. Получилось не очень аккуратно, но зато очень практично — теперь продеть ремешок или веревку можно без дополнительных затрат. «Домашний мастер» отмечает, что устройство отлично функционирует — сверлить нужно именно пластиковый ободок, чтобы не задеть внутренние компоненты.
Но и минусы у такого подхода есть. Во-первых, внешний вид аксессуара теперь испорчен (впрочем, сохранить его красивым всё равно не получится). Во-вторых, AirTag теряет гарантию Apple — двухгодичную для РосТест-устройства, или годовую, если метка куплена за рубежом. Учитывая, что аксессуар априори будет существовать в довольно агрессивных условиях, гарантия вполне может пригодиться.
Ранее мы рассказали, что Apple AirTag в России не будет полнофункциональным. Будет ли работать в нашей стране возможность пресечения слежки при помощи смарт-метки — пока неизвестно.
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Источник:
На чехле или на покупке чехла?
зачем вообще покупать технику эппл, если не можешь, либо жмёшь денег на покупку дополнительных аксессуаров, контента и пр.?
Никто в здравом уме такое бы не стал делать, чувак просто пропиарил себя и свои соцсети на весь мир за 2990₽
На других ресурсах наверняка присутствуют ссылки на его соцсети, люди зайдут ради интереса, а там возможно уже какой-то интересный контент — подпишутся.
Опять же, это только моё предположение)