





Netflix пытается увеличить свою аудиторию пользователей за счет бесплатных показов. Потоковый сервис сообщил о запуске этой программы по всему миру.Платформа предлагает владельцам бесплатных аккаунтов посмотреть несколько сериалов и фильмов, среди которых «Очень странные дела», «Загадочное убийство», «Элита», «Птичий короб», «Когда они нас увидят», «Два папы», «Грейс и Фрэнки» и «Наша планета», во всех странах своего присутствия.Стоит отметить, что для бесплатного просмотра доступны только первые эпизоды сериалов, после чего Netflix предлагает пользователям стать подписчиками. Тем не менее фильмы доступны в полном объеме с 30-секундной рекламой, которая демонстрируется перед началом воспроизведения, но её можно пропустить.«Мы изучаем различные маркетинговые акции для привлечения новых подписчиков, чтобы дать им прекрасное впечатление», — заявили в Netflix. По словам представителей сервиса, пользователям необязательно создавать учетную запись для доступа к бесплатному контенту. На страницах поддержки сообщается, что пользователи Android могут просматривать видео через браузер, а владельцам гаджетов на iOS необходимо установить приложение.