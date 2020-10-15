Спустя почти пять лет после запуска в России стриминговый видеосервис Netflix русифицировался. У него появились рублёвые тарифы, а также фильмы и сериалы на русском языке.
Русификация Netflix произведена при поддержке Национальной Медиа Группы. Она помогла сервису в том числе с получением русских субтитров и озвучки для контента. На платформе уже начал появляться локализованный контент, например это сериал «Призраки усадьбы Блай» и полнометражные фильмы «Хэллоуин Хьюби» и «Дэвид Аттенборо: Жизнь на нашей планете». В дальнейшем Netflix начнёт показывать российские фильмы и сериалы по всему миру, сервис уже купил права на показ сериала «Эпидемия».
«С сегодняшнего дня мы не только предлагаем наш сервис на русском языке, но и с радостью сообщаем, что на платформе появится дублированный на русский язык контент из линейки Netflix Originals. Также будет представлено больше российского контента, в том числе сериал „Эпидемия“, который уже доступен на Netflix по всему миру», — сообщила пресс-служба Netflix.
Netflix также запустил официальные русскоязычные каналы поддержки для пользователей в социальных сетях Twitter, Instagram, Facebook и на YouTube. Тарифы для зрителей в России переведены из долларов в рублёвый формат:
- Базовый — 599 рублей, SD-разрешение, одно устройство + один смартфон или планшет с поддержкой офлайн
- Стандартный — 799 рублей, разрешение до 1080p, два устройства + два смартфона или планшета с поддержкой офлайн
- Премиальный — 999 рублей, разрешение до 4K, четыре устройства + четыре смартфона или планшета с поддержкой офлайн
Новым пользователям сервис предлагает 30 дней бесплатного пробного периода, но для этого нужно привязать к сервису банковскую карту для дальнейшего списания средств.
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