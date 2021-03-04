Netflix добавила видеоролики в стиле TikTok в приложение для iOS. Формат называется Fast Laughs. Он позволяет пользователям смотреть, оставлять реакции или делиться короткими клипами с кадрами из фильмов компании.

Эти видео доступны в приложении Netflix рядом с панелью «Скоро». На них можно отреагировать с помощью эмодзи, как в TikTok, или поделиться в мессенджерах и соцсетях. Во время теста продолжительность этих клипов составляла от 15 до 45 секунд, сейчас же компания не ограничивает их по времени.

На момент запуска там будут кадры из каталога фильмов и сериалов Netflix, включая «Загадочное убийство», «Большой рот» и The Crew, а также отрывки выступлений стендап-комиков, таких как Кевин Харт и Эли Вонг. Fast Laughs будут взаимодействовать со всем каталогом приложения, не только с контентом его производства.

Fast Laughs — не первый случай, когда Netflix заимствует возможности социальных сетей. Ранее стриминговый сервис представил собственные «Истории» для размещения коротких видео, вроде предварительного просмотра кино. По словам Netflix, такие клипы постепенно интегрируются в приложение на iOS, в ближайшие месяцы начнется ее тестирование на Android.





