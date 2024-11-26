Neuralink cоздаст роборуку, управляемую «силой мысли»

Тестирование нейроинтерфейса на живых людях может начаться через несколько лет.
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Neuralink, основанная Илоном Маском, объявила о запуске тестирования нейроинтерфейса для управления роботизированной рукой, через мозговой чип. Проект получил кодовое название Convoy и уже был одобрен. Вживление импланта в мозг живого человека планируют провести в ближайшие несколько лет. В случае успеха, разработка позволит пациентам с параличом верхних конечностей частично восстановить их дееспособность.
Neuralink заявила, что данные исследования — это важный первый шаг на пути к восстановлению не только цифровой, но и физической свободы
Ранее разработки компании Neuralink уже позволили двум парализованным пациентам управлять курсором мыши для взаимодействия с компьютерами и планшетами.