Неужели это действительно iPhone 17 Pro? Даже не верится!

Увеличения габаритов или толщины 17 Pro и 17 Pro Max пока не ожидается. Спереди и по бокам смартфоны будут выглядеть как предыдущие, но задняя крышка кардинально преобразится. Рамка станет алюминиевой вместо титана, а задняя часть будет комбинированной из алюминия и стекла — в последний раз такое решение применялось в дизайн-коде iPhone 5. Модуль камер чем-то будет похож на Pixel 6-10, но фирменная «газовая плита» из трех отдельных линз сохранится. Цвета — медный, тёмно-синий, чёрный, белый и серый. Дисплей. Как и в прошлом году, здесь будет OLED LTPO матрица диагональю 6,3 / 6,9 дюйма с поддержкой ProMotion и диапазоном 1-120 Гц. Также стекло может быть покрыто инновационным антибликовым слоем повышенной прочности. Ничего общего с нанотекстурой iPad и Mac оно не имеет.

АКБ и зарядка. Ожидается, что для iPhone 17 Pro и 17 Pro Max будет создан аккумулятор повышенной плотности с металлическим покрытием. Модель Pro может впервые в истории получить батарею на 5000 мАч. Заряжать ее можно будет по беспроводной технологии Qi2.2 с максимальной мощностью до 25 ватт. Проводная зарядка останется без изменений.

Камера. «Прошки» наконец получат 48-мегапиксельный телеобъектив, и теперь все три камеры будут иметь одинаковое разрешение и качество. Также ожидается оптический зум 8х (вероятно, только на 17 Pro Max), функцию одновременной записи видео на основную и фронтальную камеры и запись видео 8К.

Сведения о ценах на модели Pro и Pro Max расходятся. Смартфоны могут подорожать из-за тарифов Трампа. По последним данным, цены будут на уровне $999 и $1199 соответственно.Пожалуй, самым удивительным инсайдом выглядит редизайн задней панели. Кажется, что привычная для Apple лаконичность и аскетичность в дизайне дала сбой. Глядя на рендеры, даже не верится, что новый iPhone Pro будет именно таким.