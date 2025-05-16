Неужели прорыв? iPhone 17 Air получит кремниевую батарею







Будущий ультратонкий Будущий ультратонкий iPhone 17 Air может стать первым смартфоном Apple , который получит передовую технологию батареи. Японский поставщик TDK уже готовится к отправке кремниевых аккумуляторов. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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По данным портала DigiTimes, генеральный директор TDK Нобору Сайто в недавнем интервью сообщил, что им пришлось ускорить сроки производства из-за Apple. Изначально новый тип аккумуляторов должны были поставить в сентябре, но теперь дедлайн установлен на июнь. Он предположил, что это позволит компании задействовать кремниевые батареи в ультратонкой модели 2025 года.Аккумуляторы TDK используют кремний для анодов вместо привычного графита, что позволяет им вмещать на 15% больше ёмкости в то же пространство по сравнению с обычными батареями. Такое решение может решить возможные проблемы с автономностью iPhone 17 Air.Ожидается, что 6,6-дюймовый iPhone 17 Air заменит модель Plus в линейке Apple 2025 года и, скорее всего, будет анонсирован в сентябре вместе с другими новинками.