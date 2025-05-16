Неужели прорыв? iPhone 17 Air получит кремниевую батарею

Фархад

iPhone

Будущий ультратонкий iPhone 17 Air может стать первым смартфоном Apple, который получит передовую технологию батареи. Японский поставщик TDK уже готовится к отправке кремниевых аккумуляторов.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

По данным портала DigiTimes, генеральный директор TDK Нобору Сайто в недавнем интервью сообщил, что им пришлось ускорить сроки производства из-за Apple. Изначально новый тип аккумуляторов должны были поставить в сентябре, но теперь дедлайн установлен на июнь. Он предположил, что это позволит компании задействовать кремниевые батареи в ультратонкой модели 2025 года.

Аккумуляторы TDK используют кремний для анодов вместо привычного графита, что позволяет им вмещать на 15% больше ёмкости в то же пространство по сравнению с обычными батареями. Такое решение может решить возможные проблемы с автономностью iPhone 17 Air.

Ожидается, что 6,6-дюймовый iPhone 17 Air заменит модель Plus в линейке Apple 2025 года и, скорее всего, будет анонсирован в сентябре вместе с другими новинками.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Как отменить подписку на iPhone и iPad
Apple готовит к выпуску AirPods Pro 3: утечка подтверждает скорый релиз
Как Apple назовёт новую macOS? Есть варианты от Tiburon до Pacific

Рекомендации

Рекомендации

Chrome добавил скрытую, но суперполезную опцию для всех. Вот как её найти и включить
У «Яндекс Такси» появится очень сильный конкурент. Конец унижениям таксистов?
Samsung неожиданно порадовала пользователей смартфонов Galaxy
В России появился новый интернет-провайдер

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии