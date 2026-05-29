Неужели запуск 5G в России так скоро?!

Олег


Летом российские операторы могут начать развертывать 5G-сети для своих абонентов. Об этом пишет «Коммерсантъ». 

Согласно источнику, уже в конце июня российские власти планируют выделить МТС, «Вымпелкому» (Билайну), Мегафону и T2 диапазон 5G-частот 4,63–4,99 ГГц, который позволит разворачивать сети пятого поколения в крупных городах. Сроки подтверждаются документами Госкомиссии по радиочастотам. 

Также операторам могут разрешить использовать частоты, которые ранее были выделены под 2G, 3G и LTE — это позволит запустить 5G еще быстрее, всего за несколько дней после одобрения Роскомнадзора. Однако ощутимый прирост скорости случится только на частотах 4,63–4,99 ГГц. 

По плану ГКРЧ, к концу текущего года сеть 5G должна появиться в первых четырех региональных центрах «после запуска в городах-миллионниках». В 2027 году — в 16, к 2030-му — 40, а к 2035-му — до 84 городов. К 2031-му году операторы должны полностью перейти на российское оборудование в своих сетях. 
Источник:
Коммерсантъ
Комментарии (2)

+706
law
А зачем 5g? Для вк такси и озон?моглиб пока не торопиться
Сегодня в 09:43
Yuri Konst
+15
Yuri Konst law
Ну так пыня же хочет за всем миром угнаться)
2 часа назад в 12:07
