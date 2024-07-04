Невероятно, но факт: Стив Джобс предсказал появление Apple Intelligence

Олег

Джобс


В сети завирусилось старое видео, на котором Стив Джобс дает интервью и, среди прочего, высказывается о нейросетях. На ролик обратили внимание в Digital Trends.

Согласно источнику, видеозапись была сделана в 1985 году, то есть почти за 40 лет до релиза собственной нейросети Apple Intelligence. На видео Джобс в шутку сокрушается, что у него нет советника Аристотеля, как у Александра Македонского, после чего произносит следующее:

«Я надеюсь, что при нашей жизни мы сможем создать инструмент нового типа — интерактивного клиента... Когда будет жив следующий Аристотель, мы сможем запечатлеть его фундаментальное мировоззрение в компьютере. И когда-нибудь студент сможет не только прочитать слова, написанные Аристотелем, но и задать Аристотелю вопрос. И получить ответ».

К сожалению, сам Джобс при своей жизни не застал расцвет генеративых нейросетей и чат-ботов, однако его фраза сорокалетней давности довольно точно описывает их работу. Удивительно, что основатель Apple еще в 80-е годы понимал, куда движется прогресс. 


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Источник:
Digital Trends
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Комментарии

Dmitriy
+1025
Dmitriy
Потом напишут, что Ванга это ещё раньше предсказала, да и Жириновский тоже...
Вчера в 23:24
#
Олег Воронин
+2349
Олег Воронин Dmitriy
Жириновский сто пудов, надо только пересмотреть архивы
Сегодня в 00:13
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–4
Sigizmund
Что за бред вы несёте?
1. Из ваших слов можно подумать, что кроме Джобса никто и никогда даже и подумать не мог об компьютерном интеллектуальном помощнике.
2. В цитате, приведённой вами нет даже и упоминание об Apple, есть только упоминание о компьютере, а чей он это не важно.
Вчера в 23:30
#
kardigan
+3677
kardigan
Ага ! Ахее Азимов тоже много чего предсказал! Джопс догадывался, что их голосовой ассистент будет самым тупым и бестолковым даже у себя на родине?!😀
Сегодня в 08:01
#
SithV
+1700
SithV
Зачем переиначивать слова Джобса? Запечатлеют образ мысли книги! А генеративный ИИ (или ЛЛМ) всего лишь автокоррекция на максималках, угадывающая слова. Это равносильно тому что при использования ИИ ты называешь себя «автором» хотя по сути просто используешь алгоритм разаботанный программистом.
час назад в 12:10
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