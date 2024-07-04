Невероятно, но факт: Стив Джобс предсказал появление Apple Intelligence



В сети завирусилось старое видео, на котором Стив Джобс дает интервью и, среди прочего, высказывается о нейросетях. На ролик обратили внимание в Digital Trends.



Согласно источнику, видеозапись была сделана в 1985 году, то есть почти за 40 лет до релиза собственной нейросети Apple Intelligence. На видео Джобс в шутку сокрушается, что у него нет советника Аристотеля, как у Александра Македонского, после чего произносит следующее:





«Я надеюсь, что при нашей жизни мы сможем создать инструмент нового типа — интерактивного клиента... Когда будет жив следующий Аристотель, мы сможем запечатлеть его фундаментальное мировоззрение в компьютере. И когда-нибудь студент сможет не только прочитать слова, написанные Аристотелем, но и задать Аристотелю вопрос. И получить ответ».



К сожалению, сам Джобс при своей жизни не застал расцвет генеративых нейросетей и чат-ботов, однако его фраза сорокалетней давности довольно точно описывает их работу. Удивительно, что основатель Apple еще в 80-е годы понимал, куда движется прогресс.





