Следующий iPad mini похоронит Kindle? Он точно перевернёт рынок электронных читалок







Титул одного из самых непонятных планшетов в ассортименте Apple по праву принадлежит iPad mini — слишком дорогой для обычной электронной книгой и слишком мелкий для более серьезных задач. Но многие его любят, поскольку такой девайс удобно держать одной рукой. Он лёгкий, компактный и идеально подходит для написания заметок или чтения в дороге. Однако ему не хватает более качественного экрана и слегка уменьшенных рамок. Благо Apple собирается внедрить именно эти нововведения уже в этом году. Собрали всё, что известно про iPad mini 8, и поразмышляли, почему он уничтожит рынок электронных читалок по типу Kindle.

Главным изменением в новом iPad mini станет переход с LCD на OLED. Это не просто маркетинг. Матрица OLED позволяет каждому пикселю отключаться отдельно, обеспечивая настоящий чёрный цвет и высокий контраст. В тёмном режиме текст будет выглядеть заметно чётче, а фон — действительно глубоким, без серого свечения. Как следствие, ночное чтение станет комфортнее, потому что экран сможет излучать меньше общего света. А если вы читаете комиксы, журналы или книги с иллюстрациями, выигрыш по цветам и углам обзора будет ещё заметнее.Есть и второй фактор — универсальность. Электронная книга годится только для чтения. В редких случаях можно посёрфить по сети. А iPad mini предлагает не только книги и браузер, но также заметки, видео, мессенджеры, работу с документами, графикой, монтажом, нейросетями и даже игры с консольной графикой. Скорее всего, в новом планшете будет использоваться чип A19 Pro из iPhone 17 Pro. Такое никакому Kindle не снилось точно. Плюс, если Apple использует более герметичную конструкцию корпуса, о чём уже ходят слухи, планшет может приблизиться к водостойкости Kindle Paperwhite или Kobo Libra. В идеале хотелось бы получить влагозащиту, как в Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, чтобы можно было использовать девайс у бассейна или в ванной без страха намочить.Конечно, у электронных чернил остаются свои сильные стороны. E-Ink отражает свет, а не светит прямо в глаза, поэтому при длительном чтении нагрузка ощущается меньше. На ярком солнце такие экраны вообще вне конкуренции — чем больше света вокруг, тем лучше видно текст. Плюс автономность у них монструозная: условный Kindle работает неделями, тогда как iPad mini придётся заряжать раз в несколько дней при активном использовании. Но это фундаментальное различие технологий. Сегодня мы настолько привыкли регулярно заряжать все гаджеты, что при выборе между менее функциональной читалкой и iPad mini, автономность будет последним критерием.Остаётся только вопрос цены. Сейчас iPad mini стартует с $499, но версия с OLED-дисплеем может быть немного дороже. При этом базовые читалки стоят почти вдвое дешевле. Но если вы не планируете ограничиваться только одним сценарием, переплата себя оправдает. Для многих OLED-экран с высокой контрастностью окажется достаточно хорошим, чтобы отказаться от отдельного ридера.Пока это всего лишь моё предположение, учитывая инсайды относительно iPad mini OLED. Возможно, он не уничтожит электронные книги полностью, но сделает их более нишевым продуктом для энтузиастов. А для обычного пользователя один компактный планшет с шикарным экраном, кучей приложений и адекватной автономностью окажется практичнее, чем отдельная читалка. И если Apple всё реализует правильно, рынок таких девайсов действительно почувствует давление.Ждём новый iPad mini OLED в октябре-ноябре 2026 года.А как вы относитесь к электронным читалкам?