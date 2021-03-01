





Сайт MyHeritage запустил для всех желающих сервис Deep Nostalgia. С помощью нейросетей он может «оживить» лица людей на фото, анимируя выражение лица, мимику и даже движения головы.



MyHeritage — семейно-ориентированная социальная сеть и генеалогический сайт, который позволяет участникам создавать собственные семейные веб-сайты, обмениваться фотографиями и видео, организовывать семейные праздники, создавать родовые древа и искать предков. Насчитывая более 71 миллиона пользователей, MyHeritage является одним из крупнейших сайтов в области социальных сетей и генеалогии.

Чтобы попробовать эту возможность, необходимо загрузить портрет на сайт. Сделать это можно без регистрации, но результат выдается только авторизованным пользователям. Я воспользовался запасным электронным адресом, зарегистрировался, попробовал загрузить портрет, взятый из свободного доступа в интернете и получил вот такие результаты:

А вот что получилось из статичного Memoji от Apple:Разработчики позиционируют свое творение как возможность для пользователя «оживить» старые семейные фотографии и по-новому посмотреть на своих родных, которых он, возможно, никогда не видел в реальной жизни. Название проекта обыгрывает сочетание слов Deep Fake (буквально «глубокий фейк»), предоставляя возможность испытать «глубокую ностальгию».





