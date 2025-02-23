Нейросеть Google Gemini встроят в Apple Intelligence в качестве альтернативы ChatGPT

Фархад

Gemini

С момента релиза iOS 18.1 Apple Intelligence предлагает пользователям совместимых девайсов направлять запросы напрямую в ChatGPT для получения более точных ответов. Однако скоро вместо нейросети OpenAI можно будет выбрать Google Gemini.

Ещё на WWDC24 глава отдела разработки программного обеспечения Apple Крейг Федериги заявил, что компания хотела бы предложить интеграцию с другими моделями ИИ, включая Google Gemini. Теперь разработчик Аарон Перрис обнаружил обновление бэкэнд, вышедшего вместе с бета-версией iOS 18.4, в котором Apple предлагает опции Google и OpenAI в качестве сторонних моделей для Apple Intelligence.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Вполне вероятно, что к релизу iOS 18.4 пользователи Apple Intelligence смогут выбирать между ChatGPT и Gemini. С другой стороны — компания может отложить реализацию этой опции до iOS 18.5. К слову, в Китае вместо ChatGPT используется нейросеть от Alibaba Qwen. Ожидается, что Apple также выпустит собственную ИИ-модель разговорной Siri в iOS 19.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
Просто магия! Apple упростила первичную настройку новых Mac
Стива Джобса хотят отчеканить на монете номиналом 1 доллар
Apple взялась за умные дома: в iOS 18.4 появилась новая категория устройств

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также