Нейросеть Grok от Илона Маска крупно обновилась. Что она теперь умеет?

Принадлежащая Илону Маску компания xAI представила Grok 3 — обновлённую версию нейросети, которая работает непосредственно в соцсети X (бывший Twitter) и в отдельном приложении. Разработчики утверждают, что она в десять раз умнее Grok 2 в различных тестах и превосходит в математике, кодинге и научной работе многих конкурентов, в том числе GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet, Gemini-2 Pro и DeepSeek-V3.
В режиме глубокого поиска Grok 3 анализирует данные полученные из различных источников в интернете и даёт на поисковой запрос структурированный ответ прямо в чате. Если точного ответа нет, нейросеть попытается выдать собственное предположение об обсуждаемом вопросе. Она также может упомянуть наиболее распространённые заблуждения по той или иной теме, чтобы пользователь понимал, в чём не стоит ошибаться.
Разработчики планируют добавить в Grok 3 поддержку голосового режима, в котором пользователь сможет давать запросы голосом и слышать ответы нейросети. В настоящее время этот режим находится в закрытом тестировании и пока работает нестабильно.
В скором времени Grok 3 можно будет использовать в соцсети X, а также в приложении для iPhone и iPad. Нейросеть поддерживает русский язык.