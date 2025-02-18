Нейросеть Grok от Илона Маска крупно обновилась. Что она теперь умеет?





Принадлежащая Илону Маску компания xAI представила Grok 3 — обновлённую версию нейросети, которая работает непосредственно в соцсети X (бывший Twitter) и в отдельном приложении. Разработчики утверждают, что она в десять раз умнее Grok 2 в различных тестах и превосходит в математике, кодинге и научной работе многих конкурентов, в том числе GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet, Gemini-2 Pro и DeepSeek-V3. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Как и некоторые другие нейросети, Grok 3 работает в двух режимах — размышления и глубокий поиск. По словам Маска, в перспективе она позволит понять природу Вселенной и многих вещей, которые до сих пор остаются плохо изученными. Эта нейросеть показывает зачатки креативности, свойственной людям, она обладает способностью рассуждать и постоянно совершенствуется. К примеру, прямо на презентации она за несколько рассчитала все технические нюансы полёта космического корабля к Марсу и его возвращения обратно на Землю. Её также можно использовать для создания игр: прямо во время трансляции показали, как эта нейросеть разработала симбиоз «тетриса» и «три в ряд». Обучение Grok 3 производилось на гигакомпьютере Colossus, на который установлено 200 тысяч чипов Nvidia H100.В режиме глубокого поиска Grok 3 анализирует данные полученные из различных источников в интернете и даёт на поисковой запрос структурированный ответ прямо в чате. Если точного ответа нет, нейросеть попытается выдать собственное предположение об обсуждаемом вопросе. Она также может упомянуть наиболее распространённые заблуждения по той или иной теме, чтобы пользователь понимал, в чём не стоит ошибаться.Разработчики планируют добавить в Grok 3 поддержку голосового режима, в котором пользователь сможет давать запросы голосом и слышать ответы нейросети. В настоящее время этот режим находится в закрытом тестировании и пока работает нестабильно.В скором времени Grok 3 можно будет использовать в соцсети X, а также в приложении для iPhone и iPad. Нейросеть поддерживает русский язык.