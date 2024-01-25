Нейросеть Hugging Face скрещивает людей и котов. Как пользоваться?

Александр


Энтузиасты запустили нейросеть, которая пририсовывает людям кошачьи головы. Она называется Hugging Face и работает в любом браузере.

Для получения изображения нужно зайти на сайт Hugging Face, написать текстовый запрос, добавив в конце слово HuMeow, и нажать кнопку Compute. Спустя несколько секунд нейросеть покажет результат, который можно скачать.



На сайте Hugging Face можно посмотреть самые удачные из ранее созданных картинок. В  основном это перерисованные картины, где вместо людей изображены коты и кошки. Также есть узнаваемые герои мультфильмов и знаменитости, к которым тоже пририсовали головы от кошек.


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