Нейросеть Hugging Face скрещивает людей и котов. Как пользоваться?

Энтузиасты запустили нейросеть, которая пририсовывает людям кошачьи головы. Она называется Hugging Face и работает в любом браузере.
Для получения изображения нужно зайти на сайт Hugging Face, написать текстовый запрос, добавив в конце слово HuMeow, и нажать кнопку Compute. Спустя несколько секунд нейросеть покажет результат, который можно скачать.
На сайте Hugging Face можно посмотреть самые удачные из ранее созданных картинок. В основном это перерисованные картины, где вместо людей изображены коты и кошки. Также есть узнаваемые герои мультфильмов и знаменитости, к которым тоже пририсовали головы от кошек.
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