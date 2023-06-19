Нейросеть Midjourney показала реалистичные гаджеты Apple, которые Тим Кук никогда не решился бы выпустить

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Пользователь Reddit под ником AdAstraAtreyu решил пофантазировать на тему уникальных устройств, которые Apple могла бы выпустить в параллельной вселенной.Энтузиаст попросил популярную нейросеть Midjourney воссоздать реалистичные гаджеты в момент анонса Тимом Куком на одной из презентаций Apple. Вот что из этого вышло.Забавно, что Кук так и не решился примерить на себе недавно представленные очки Vision Pro, но он вполне мог бы эффектно вылететь после фразы «One More Thing…» на Apple Jetpack за $119 999.А так мог бы выглядеть ответ на гуманоида Tesla. Правда, толку от такого было бы очень мало, если он построен на базе Siri.Самые преданные поклонники Apple, которые и по сей день продолжают подражать Стиву Джобсу, покупая кроссы New Balance, синие Levi’s 501 и чёрные водолазки, с радостью раскошелились бы и на Apple Jeans за смешные $400.Тут комментарии излишни. Только вот интересно, кто из глав компании решился бы продемонстрировать его в действии на презентации.Apple Teleport — ещё один футуристичный гаджет, который вполне имеет право на существование, но лет через 200-300, как минимум.Ещё один камень в огород Маска с его ракетами — Apple Ship. Возможно, после покорения Марса многие компании освоят ракетостроение, ну а пока мы ждём анонс Apple Car хотя бы до конца текущего десятилетия.Искусственное мясо существует на рынке уже несколько лет, так почему бы и нет? Будет забавно, если под апельсиновой кожурой Apple Orange окажется настоящее яблоко.Напоследок нейросеть показала нож Apple Knife, который компания предоставляет бесплатно при покупке вагона Apple Orange.