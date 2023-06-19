Нейросеть Midjourney показала реалистичные гаджеты Apple, которые Тим Кук никогда не решился бы выпустить

Фархад
Tim Cook

Пользователь Reddit под ником AdAstraAtreyu решил пофантазировать на тему уникальных устройств, которые Apple могла бы выпустить в параллельной вселенной.

Энтузиаст попросил популярную нейросеть Midjourney воссоздать реалистичные гаджеты в момент анонса Тимом Куком на одной из презентаций Apple. Вот что из этого вышло.

Jetpack

Забавно, что Кук так и не решился примерить на себе недавно представленные очки Vision Pro, но он вполне мог бы эффектно вылететь после фразы «One More Thing…» на Apple Jetpack за $119 999.

Robot

А так мог бы выглядеть ответ на гуманоида Tesla. Правда, толку от такого было бы очень мало, если он построен на базе Siri.

jeans

Самые преданные поклонники Apple, которые и по сей день продолжают подражать Стиву Джобсу, покупая кроссы New Balance, синие Levi’s 501 и чёрные водолазки, с радостью раскошелились бы и на Apple Jeans за смешные $400.

iToilet

Тут комментарии излишни. Только вот интересно, кто из глав компании решился бы продемонстрировать его в действии на презентации.

Orange

Apple Teleport — ещё один футуристичный гаджет, который вполне имеет право на существование, но лет через 200-300, как минимум.

ship

Ещё один камень в огород Маска с его ракетами — Apple Ship. Возможно, после покорения Марса многие компании освоят ракетостроение, ну а пока мы ждём анонс Apple Car хотя бы до конца текущего десятилетия.

Orange

Искусственное мясо существует на рынке уже несколько лет, так почему бы и нет? Будет забавно, если под апельсиновой кожурой Apple Orange окажется настоящее яблоко.

kni

Напоследок нейросеть показала нож Apple Knife, который компания предоставляет бесплатно при покупке вагона Apple Orange.
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Источник:
Reddit
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