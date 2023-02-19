Нейросеть нарисовала 14 умилительных робо-насекомых. Они сделают ваш день!

Продолжаем наслаждаться результатами работы популярной нейросети Midjourney — напомним, что ИИ генерирует уникальные изображения в ответ на словесные запросы и описания. Любой желающий может ввести в текстовом виде то, что он хочет увидеть, и нейросеть создаст изображение по этому описанию.
В прошлый раз мы уже показали, как Midjourney представляет себе самых красивых людей на планете из разных стран. А в этот раз ИИ сгенерировал 14 мимимишных насекомых-роботов. Смотрим и выбираем себе аватарку для соцсетей.
В прошлый раз мы уже показали, как Midjourney представляет себе самых красивых людей на планете из разных стран. А в этот раз ИИ сгенерировал 14 мимимишных насекомых-роботов. Смотрим и выбираем себе аватарку для соцсетей.