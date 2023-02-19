Нейросеть нарисовала 14 умилительных робо-насекомых. Они сделают ваш день!

Олег

Продолжаем наслаждаться результатами работы популярной нейросети Midjourney — напомним, что ИИ генерирует уникальные изображения в ответ на словесные запросы и описания. Любой желающий может ввести в текстовом виде то, что он хочет увидеть, и нейросеть создаст изображение по этому описанию.

В прошлый раз мы уже показали, как Midjourney представляет себе самых красивых людей на планете из разных стран. А в этот раз ИИ сгенерировал 14 мимимишных насекомых-роботов. Смотрим и выбираем себе аватарку для соцсетей. 

Насекомоботы

Насекомоботы

Насекомоботы

Насекомоботы

Насекомоботы

Насекомоботы

Насекомоботы

Насекомоботы

Насекомоботы

Насекомоботы

Насекомоботы

Насекомоботы

Насекомоботы

Насекомоботы
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Источник:
Reddit
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Комментарии

+4225
Gabriel
Киберпанк насекомые?)
Вчера в 20:03
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+124
lokky
Ничего умилительного в этих страшидлах нету
2 часа назад в 21:12
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