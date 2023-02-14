Нейросеть нарисовала несколько «самых красивых людей на планете». Согласны с такими образами?

Олег

Продолжаем следить за творчеством нейросети Midjourney. Мы уже показывали, как разные животные делают милые селфи, как выглядят супергерои после тяжелого трудового дня и как выглядели бы легендарные фильмы, если бы их создала мультстудия Pixar.

На этот раз нейросети дали задание нарисовать, как она «представляет себе» самых красивых людей из разных стран, а также обобщенный образ красивых мужчины и женщины всего мира. Вот что получилось: 

Индия

Япония

США

Великобритания

Мир

-4
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Источник:
Lifehacker
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