Нейросеть нарисовала несколько «самых красивых людей на планете». Согласны с такими образами?

Продолжаем следить за творчеством нейросети Midjourney. Мы уже показывали, как разные животные делают милые селфи, как выглядят супергерои после тяжелого трудового дня и как выглядели бы легендарные фильмы, если бы их создала мультстудия Pixar.
На этот раз нейросети дали задание нарисовать, как она «представляет себе» самых красивых людей из разных стран, а также обобщенный образ красивых мужчины и женщины всего мира. Вот что получилось:
На этот раз нейросети дали задание нарисовать, как она «представляет себе» самых красивых людей из разных стран, а также обобщенный образ красивых мужчины и женщины всего мира. Вот что получилось: