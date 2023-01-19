Нейросеть нарисовала супергероев, которые вкалывают на заводе в СССР. Эпичное зрелище

Олег

Мы продолжаем следить за «творчеством» нейросети Midjournal, которая регулярно получает новые задания и создает изображения на основе словесных описаний.

Ранее уже публиковались поговорки, устойчивые выражения и просто популярные русские фразы, как их видит нейросеть. А сегодня ИИ нарисовал американских супергероев, которые вовсю трудятся на заводе в СССР. Не всегда понятно, что именно они производят, но выглядит всё равно эпично. 

Человек Паук

Нейросеть

Нейросеть

Нейросеть

Нейросеть

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Источник:
«Киллер-фича»
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Комментарии

–48
oskar
Как же достали эти тупые рисунки из этой убогой нейросети.
6 минут назад
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