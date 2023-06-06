Нейросеть научалась превращать QR-коды в картины

Выпускник Китайского университета связи под ником ciaochaos рассказал об интересном проекте. Он научил нейросеть Stable Diffusion вшивать QR-коды в сгенерированные приложения.ciaochaos обещает чуть позже выложить модель для Stable Diffusion, которая позволит всем желающим делать то же самое. Пока же он лишь поделился информацией о том, как это происходит. Он генерирует картинку с помощью Stable Diffusion, а затем просит нейросеть гармонично встроить в неё QR-код с помощью специального инструмента.





Примечательно, что этот код успешно считывается устройствами, хотя это происходит медленнее, чем обычно. Дело в том, что технология QR-кодов предусматривает коррекцию изображения и восстановление закодированной информации с помощью дублирующихся элементов на тот случай, если чаcть картинки будет повреждена.



ciaochaos говорит, что идея создания такого проекта пришла к нему несколько лет назад, но в то время не существовало инструментов, которые позволили бы столь гармонично встраивать QR-коды в изображения.

