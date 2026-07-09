Нейросеть научилась определять неисправность авто по звуку мотора. Уже можно пробовать
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В сети появилась программа на базе нейросетей, которая умеет находить поломки в автомобиле по звуку работающего двигателя. Чтобы проверить машину, достаточно записать аудио на телефон и загрузить файл в приложение.
Разработчик Адам Сон создал и выложил в открытый доступ систему CarDiag. Он собирал ролики с неисправными машинами из YouTube и TikTok, после чего специальным алгоритмом очищал записи от человеческой речи, музыки и дорожного шума. Чистые звуки моторов пропускались через уже готовую нейросеть CLAP для обработки аудио, а финальный диагноз ставили простые классификаторы. Финальная обученная часть оказалась очень легкой, всего около 100 кб, так как она не включает в себя полную языковую модель.
Точность приложения пока не хватает звезд с неба и не заменит мастера-моториста. Автор честно заявляет: отличить сломанную машину от исправной система может с эффективностью выше случайного угадывания. Примерно в трех случаях из четырех проблемный узел оказывается в первой тройке подсказок. Если же запустить программу на качественных и чистых записях, ее точность вырастает почти до максимума.
Главная особенность проекта заключается в его честности. Если аудиозапись слишком плохая и разобрать шумы невозможно, программа прямо ответит, что результат неизвестен. Разработчик даже показал свои прошлые неудачи, когда алгоритм идеально работал на знакомых файлах, но полностью терялся на чужих записях. Сейчас такие ненадежные функции из системы исключены.
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