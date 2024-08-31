Нейросеть от Google научилась ставить диагноз «на слух»



Компания Google разрабатывает собственную нейросетевую модель, которая поможет пользователям определить болезнь по кашлю. О ней пишет Phone Arena.



Согласно источнику, нейросеть называется Health Acoustic Representations, или сокращенно HeAR. Google утверждает, что ИИ буквально «слушает человеческие звуки и отмечает ранние признаки заболеваний». Чтобы это стало возможным, эксперты компании использовали более 300 миллионов аудиозаписей, причем 100 миллионов из них содержали звуки кашля.







По данным самой Google, её HeAR превосходит все конкурирующие проекты и может работать даже в смартфоне. Сейчас нейросеть могут использовать компании, чтобы создавать на её основе собственные инструменты для анализа кашля, и некоторые это уже сделали — например, индийская клиника респираторной медицины. В дальнейшем инструмент может появиться прямо в поисковике Google, и фраза «гуглить симптомы» уже не будет звучать так сомнительно.