Нейросеть от Google научилась ставить диагноз «на слух»

Компания Google разрабатывает собственную нейросетевую модель, которая поможет пользователям определить болезнь по кашлю. О ней пишет Phone Arena.
Согласно источнику, нейросеть называется Health Acoustic Representations, или сокращенно HeAR. Google утверждает, что ИИ буквально «слушает человеческие звуки и отмечает ранние признаки заболеваний». Чтобы это стало возможным, эксперты компании использовали более 300 миллионов аудиозаписей, причем 100 миллионов из них содержали звуки кашля.
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По данным самой Google, её HeAR превосходит все конкурирующие проекты и может работать даже в смартфоне. Сейчас нейросеть могут использовать компании, чтобы создавать на её основе собственные инструменты для анализа кашля, и некоторые это уже сделали — например, индийская клиника респираторной медицины. В дальнейшем инструмент может появиться прямо в поисковике Google, и фраза «гуглить симптомы» уже не будет звучать так сомнительно.