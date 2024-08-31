Нейросеть от Google научилась ставить диагноз «на слух»

Олег

Фото: Яндекс Поиск


Компания Google разрабатывает собственную нейросетевую модель, которая поможет пользователям определить болезнь по кашлю. О ней пишет Phone Arena.

Согласно источнику, нейросеть называется Health Acoustic Representations, или сокращенно HeAR. Google утверждает, что ИИ буквально «слушает человеческие звуки и отмечает ранние признаки заболеваний». Чтобы это стало возможным, эксперты компании использовали более 300 миллионов аудиозаписей, причем 100 миллионов из них содержали звуки кашля.

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По данным самой Google, её HeAR превосходит все конкурирующие проекты и может работать даже в смартфоне. Сейчас нейросеть могут использовать компании, чтобы создавать на её основе собственные инструменты для анализа кашля, и некоторые это уже сделали — например, индийская клиника респираторной медицины. В дальнейшем инструмент может появиться прямо в поисковике Google, и фраза «гуглить симптомы» уже не будет звучать так сомнительно. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

tellurian
+1728
tellurian
Кто будет нести ответственность?
Или будет приписка, ответственность не несёт?
49 минут назад
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+196
antonchik55
А никого не смутило «использовали более 300 миллионов аудиозаписей»?
Кто-нибудь когда-нибудь записывал свой кашель или у кого-нибудь просили на улице это сделать? Думаю, ответ очевиден. Отсюда вопрос. Откуда у Гугла столько записей? Подслушивают и прямо палятся об этом
11 минут назад
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