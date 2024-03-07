Нейросеть от Google превращает простые картинки в мини-игры

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Google DeepMind недавно представила Genie. Модель искусственного интеллекта может создавать небольшие интерактивные игры из статичных изображений. Самое интересное, что ИИ не требует текстовых описаний — обучение происходит на основе видеофрагментов.Изучая ролики из видеоигр, Genie определяет, какие элементы должны выступать в качестве объемного ландшафта, а какие — в качестве игрового персонажа. Так инструмент может создавать небольшие игровые уровни из изображений, эскизов, рендеров или фотографий. В базе знаний уже насчитывается свыше 200 000 геймплейных роликов, взятых с YouTube.Пока возможности искусственного интеллекта сильно ограничены — Genie создает только двумерные мини-игры длительностью всего 16 кадров, а скорость генерации составляет 1 кадр в секунду.В дальнейшем Google планирует расширить возможности нейросети для создания других видов интерактивного контента. В компании также считают, что Genie сможет увеличить эффективность обучения некоторых роботов.