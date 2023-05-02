Нейросеть открыла доступ к телепатии, и это не шутка

Олег

Телепатия


Ученые смогли реконструировать мысли человека при помощи нейросети. Об этом пишет Ars Technica.

Согласно источнику, ученые из Техасского университета объединили МРТ со специально обученной нейросетью и смогли прочитать мысли человека. Результат пока довольно скромный, но революционен сам по себе

Для проведения эксперимента был использован аппарат фМРТ — он отслеживает зоны активности головного мозга в реальном времени. Когда нейроны активны, аппарат фиксирует это и передает данные нейросети, которая пытается их расшифровать. Система не совсем точна и нередко не может распознать отдельные слова, однако ИИ успешно «додумывает» их на основе диалогов реальных людей, на которых он обучался. В результате получается довольно точная фраза, которую подопытный человек прокрутил в своих мыслях, но не высказывал вслух. 

Мозг
Фото: Getty Images / Ars Technica

Из-за технических ограничений аппарат фМРТ может мониторить лишь небольшой участок мозга, то есть способен зафиксировать только активность очень небольшой части нейронов. Кроме того, данные передаются с существенной задержкой от 2 до 10 секунд, что делает проблематичным чтение длинных предложений или абзацев текста, не говоря уже о потоковом считывании мыслей.

Некоторые недостатки системы нивелирует нейросеть, которая постоянно обучается, даже во время тестов. Другие же потребуют кропотливой работы ученых. Однако сам факт впечатляет: развитие нейросетей открыло для человека дверь к телепатии. 

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Источник:
Ars Technica
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Комментарии

+21
Putin2
То есть чтобы прочесть чужие мысли я должен подъехать к челу с МРТ?😂😂🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
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