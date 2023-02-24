Нейросеть показала 20 очень толстых животных. Они бесподобны, но сейчас лопнут!

Олег

Продолжаем следить за тем, как нейросеть Midjourney выполняет задания и рисует картинки по текстовым описаниям. Ранее мы уже показывали вам 14 робо-насекомых, а также как разные зверушки делают селфи, а сегодня покажем фауну с несколько другого ракурса. 

ИИ попросили изобразить 20 очень (ну очень) упитанных животных и птиц. Получились знатные бутусы: кажется, что они сейчас лопнут, но менее милыми не становятся. Обратите внимание, как сильно рисунки нейросети похожи на реальные фотографии. 

Толстяки

Толстяки

Толстяки

Толстяки

Толстяки

Толстяки

Толстяки

Толстяки

Толстяки

Толстяки

Толстяки

Толстяки

Толстяки

Толстяки

Толстяки

Толстяки

Толстяки

Толстяки

Толстяки

Толстяки

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Источник:
Reddit
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Комментарии

Archie Chik
+62
Archie Chik
Где скачать их всех в полном разрешении?
2 часа назад в 20:40
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Олег Воронин
+2049
Олег Воронин Archie Chik
У них оригинальное разрешение 960х960. Можете прямо из статьи забрать, они там без сжатия.
2 часа назад в 21:02
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