Нейросеть показала 20 очень толстых животных. Они бесподобны, но сейчас лопнут!

Продолжаем следить за тем, как нейросеть Midjourney выполняет задания и рисует картинки по текстовым описаниям. Ранее мы уже показывали вам 14 робо-насекомых, а также как разные зверушки делают селфи, а сегодня покажем фауну с несколько другого ракурса.
ИИ попросили изобразить 20 очень (ну очень) упитанных животных и птиц. Получились знатные бутусы: кажется, что они сейчас лопнут, но менее милыми не становятся. Обратите внимание, как сильно рисунки нейросети похожи на реальные фотографии.
ИИ попросили изобразить 20 очень (ну очень) упитанных животных и птиц. Получились знатные бутусы: кажется, что они сейчас лопнут, но менее милыми не становятся. Обратите внимание, как сильно рисунки нейросети похожи на реальные фотографии.