Нейросеть показала Бэтмена, который зашел в супермаркет. Ему так тяжело!

Продолжаем делиться с вами творчеством нейросети Midjourney. В прошлый раз мы уже показывали домашний быт Дарта Вейдера и супергероев эпохи Возрождения.
На этот раз ИИ попросили показать обычный вечер Бэтмена: после спасения мира он заскочил в супермаркет, обезвредил там злодея средней руки и завис возле прилавка. Кажется, выбрать качественные продукты это непростая задача даже для сверхчеловека.
На этот раз ИИ попросили показать обычный вечер Бэтмена: после спасения мира он заскочил в супермаркет, обезвредил там злодея средней руки и завис возле прилавка. Кажется, выбрать качественные продукты это непростая задача даже для сверхчеловека.