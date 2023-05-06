Нейросеть показала Бэтмена, который зашел в супермаркет. Ему так тяжело!

Олег

Продолжаем делиться с вами творчеством нейросети Midjourney. В прошлый раз мы уже показывали домашний быт Дарта Вейдера и супергероев эпохи Возрождения.

На этот раз ИИ попросили показать обычный вечер Бэтмена: после спасения мира он заскочил в супермаркет, обезвредил там злодея средней руки и завис возле прилавка. Кажется, выбрать качественные продукты это непростая задача даже для сверхчеловека.

Бэтмен

Бэтмен

Бэтмен

Бэтмен

Бэтмен

Бэтмен

Бэтмен

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Источник:
Reddit
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