Нейросеть показала супергероев после тяжелого рабочего дня. Просто обнять и плакать!

Продолжаем следить за творчеством нейросети Midjourney.
Ранее мы уже показывали, как она «представляет себе» различные русские слова и поговорки. А на этот раз продолжаем серию необычных картинок с супергероями. Они уже попадали в средневековье и вкалывали на советских заводах; теперь же мы увидим, каково им приходится после тяжелого трудового дня.
Ранее мы уже показывали, как она «представляет себе» различные русские слова и поговорки. А на этот раз продолжаем серию необычных картинок с супергероями. Они уже попадали в средневековье и вкалывали на советских заводах; теперь же мы увидим, каково им приходится после тяжелого трудового дня.