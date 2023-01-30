Нейросеть показала супергероев после тяжелого рабочего дня. Просто обнять и плакать!

Олег

Продолжаем следить за творчеством нейросети Midjourney. 

Ранее мы уже показывали, как она «представляет себе» различные русские слова и поговорки. А на этот раз продолжаем серию необычных картинок с супергероями. Они уже попадали в средневековье и вкалывали на советских заводах; теперь же мы увидим, каково им приходится после тяжелого трудового дня.

Нейросеть

Нейросеть

Нейросеть

Нейросеть

Нейросеть

Нейросеть

Нейросеть

Нейросеть
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Источник:
Reddit
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Комментарии

st00p1dm0nkey
+3926
st00p1dm0nkey
Паттинсон в роли алкоПоттера 🤣👍
Вчера в 21:09
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