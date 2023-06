Фанаты The Beatles в восторге: нейросеть поможет выпустить новую песню Джона Леннона

Пол Маккартни, один из участников легендарной группы The Beatles, анонсировал выпуск не издававшейся ранее песни другого члена коллектива — Джона Леннона. Довести до ума трек, демо-запись которого была сделана в конце 70-х, позволит искусственный интеллект.



По словам Маккартни, режиссёр Питер Джексон, снявший в 2021 году документальный фильм The Beatles: Get Back, использовал нейросеть для извлечения чистой вокальной партии из демо-записи песни Get Back, сделанной Ленноном в 1978 году. Кассету с этим демо он получил от вдовы певца Око Оно в 1994 году.



Маккартни уже использовал акапеллу Леннона, добытую нейросетью из демо-записи Get Back — на нескольких концертах он исполнил эту песню «дуэтом» с певцом, убитым в 1980-м году. The Beatles собрались в начале 1960-х, выпустили несколько альбомов, множество синглов, объехали весь мир, сводя с ума десятки миллионов фанатов, и распались спустя десять лет, после чего каждый из четырёх участников группы начал сольную карьеру. Пол Маккартни выпускает альбомы и даёт концерты до сих пор.