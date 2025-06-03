Нейросеть «Сбера» отправят помогать на МКС

Осенью GigaChat пополнит ряды космонавтов.
«Второе направление — это прямой ассист [искусственного интеллекта] космонавту. Здесь мы говорим о том, чтобы GigaChat поднять на МКС. У нас следующий пилотируемый пуск осенью, а через один [запуск] — в марте. Попробуем к осени успеть и на следующем ЦИПР уже рассказать, как все прошло, — уточнил Баканов.
«Отправка» ИИ на МКС происходит на фоне активного развития космических технологий в России и мире. Ранее Баканов отмечал, что освоение дальнего космоса требует передовых решений и потребует разных стран. В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин называл создание многоспутниковых группировок ключевой задачей для развития отрасли.