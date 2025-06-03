Нейросеть «Сбера» отправят помогать на МКС

Артем
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Осенью GigaChat пополнит ряды космонавтов.

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Нейросеть GigaChat от «Сбера» начнет помогать космонавтам на борту Международной космической станции (МКС), сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов на форуме «Цифровая независимость промышленной России» (ЦИПР). 

«Второе направление — это прямой ассист [искусственного интеллекта] космонавту. Здесь мы говорим о том, чтобы GigaChat поднять на МКС. У нас следующий пилотируемый пуск осенью, а через один [запуск] — в марте. Попробуем к осени успеть и на следующем ЦИПР уже рассказать, как все прошло, — уточнил Баканов.

«Отправка» ИИ на МКС происходит на фоне активного развития космических технологий в России и мире. Ранее Баканов отмечал, что освоение дальнего космоса требует передовых решений и потребует разных стран. В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин называл создание многоспутниковых группировок ключевой задачей для развития отрасли.
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Источник:
ТАСС
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Комментарии

Volnorez Uraganov
+83
Volnorez Uraganov
У меня с этими банковскими ассистентами общение никак не идет , вот думаю может лучше бы они на мкс оператора живого отправили , зачем космонавтам нервы портить
2 часа назад в 14:17
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tellurian
+2414
tellurian
Там есть новость от премьера про российские видеокарты. Почему у вас нет? :)
49 минут назад
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+13
zaba77
Нейросеть Сбера вся зацензурирована!А регистрация зачем-то через номер телефона. Вопрос: зачем?
29 минут назад
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