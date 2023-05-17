Нейросеть сделала узбеков супергероями. Бэтмен очень сильно устал

Артем
Midjourney не перестаёт удивлять разнообразием образов киношных персонажей. Нейросеть уже показала, как выглядят супергерои эпохи Возрождения, увязший в быту Дарт Вейдер, а звезд кино перевела со съемочных площадок на простые рабочие места. 

На этот раз ИИ сменил Готэм на Узбекистан, а его жителей превратил в героев комиксов Marvel и DC.

Этому городу нужен новый герой. Правда Бэтмен пока не определился, спасать жителей от преступности или отправиться на рабочую смену.

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По выражению лица узбекского Тони Старка можно предположить, что, как и большинство людей он тоже не железный.

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Голливудским режиссерам стоило бы присмотреться к альтернативному образу злодейки. Такая Харли Квинн даст фору любой Марго Робби.

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Человек-Паук есть во множестве вселенных. Возможно, в одной из них он живет в Узбекистане и сейчас не понимает, как работают его способности. Но костюм со сланцами удобен.

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Этот Халк выглядит спокойным, но судя по его физической форме в гневе он уделает оригинал в два счета.

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Источник:
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