Нейросеть «сняла» свой первый музыкальный видеоклип. Это стоит увидеть

Американский режиссер выпустил видеоклип, полностью «снятый» с помощью нейросети Sora от создателей ChatGPT. Получилось немножко кринжово, но в целом весьма смотрибельно.
Нейросетевой инструмент Sora был представлен OpenAI совсем недавно и пока недоступен широкой аудитории, поскольку продолжает дорабатываться. Однако отдельные результаты её работы понемногу просачиваются в сеть, и теперь режиссер Пол Трилло из Лос-Анджелеса выпустил 4-минутный клип к музыкальному треку The Hardest Part от Washed Out.
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Ролик составлен из 55 небольших отдельных клипов, сгенерированных Sora и «очень незначительно доработанных». Отрывки склеили воедино с помощью Adobe Premiere Pro. Разумеется, ошибки рендеринга всё же присутствуют, но огромнейший прогресс налицо: люди здесь действительно похожи на людей, как и почти все локации виртуальных съемок.
Washed Out "The Hardest Part" from Paul Trillo on Vimeo.