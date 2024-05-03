Нейросеть «сняла» свой первый музыкальный видеоклип. Это стоит увидеть

Ролик составлен из 55 небольших отдельных клипов, сгенерированных Sora и «очень незначительно доработанных». Отрывки склеили воедино с помощью Adobe Premiere Pro. Разумеется, ошибки рендеринга всё же присутствуют, но огромнейший прогресс налицо: люди здесь действительно похожи на людей, как и почти все локации виртуальных съемок.