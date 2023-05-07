Нейросеть создала мебель из фруктов и овощей. Смотрится очень стильно!

Олег

Продолжаем делиться с вами творчеством нейросети Midjourney, которая рисует изображения по текстовому описанию. Ранее мы уже показывали коллекцию денима от ИИ и несколько современных гаджетов в стиле Антонио Гауди.

На этот раз нейросеть попросили превратить фрукты и другие растения в дизайнерскую мебель. Кажется, получилось очень стильно и многие даже не отказались бы заполучить себе в квартиру такие предметы интерьера. Наслаждайтесь.

Мебель

Мебель

Мебель

Мебель

Мебель

Мебель

Мебель

Мебель
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Источник:
DeepFaker
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Комментарии

Esthet
+1745
Esthet
Аж слюна потекла😋
58 минут назад
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+4305
Gabriel
Для интерьера может и пойдёт , но как правило такое в реальной жизни не пригодно к эксплуатации
Знаю это по Мебели BoConcept, которая просто супер выглядит и качество материалов и все такое, но с комфортом устроится на ней не получается.
37 минут назад
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