Нейросеть создала мебель из фруктов и овощей. Смотрится очень стильно!

Продолжаем делиться с вами творчеством нейросети Midjourney, которая рисует изображения по текстовому описанию. Ранее мы уже показывали коллекцию денима от ИИ и несколько современных гаджетов в стиле Антонио Гауди.
На этот раз нейросеть попросили превратить фрукты и другие растения в дизайнерскую мебель. Кажется, получилось очень стильно и многие даже не отказались бы заполучить себе в квартиру такие предметы интерьера. Наслаждайтесь.
На этот раз нейросеть попросили превратить фрукты и другие растения в дизайнерскую мебель. Кажется, получилось очень стильно и многие даже не отказались бы заполучить себе в квартиру такие предметы интерьера. Наслаждайтесь.