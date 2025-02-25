Нейросеть The Drive AI — с безлимитным облаком и совместным доступом к файлам
Александр Кузнецов
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Недавно была запущена нейросеть The Drive AI, которая предоставляет безлимитное облачное хранение для различных типов файлов, а также возможность задействовать искусственный интеллект при работе с этими файлами, как одиночно, так и в команде.
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The Drive AI может использоваться при обучении или в научной деятельности. В этом сервисе можно хранить заметки, электронные книги, научные работы, документы и видео. Встроенный искусственный интеллект сканирует контент и может объяснять сложные вещи простыми словами, а также помогать в составлении новых текстов на основе загруженной ранее информации. В сервисе можно создавать неограниченное количество проектов, приглашать к работе над ними других людей, а искусственный интеллект служит в качестве виртуального помощника и дополнительного (очень умного) собеседника в чате.
Базовая версия The Drive AI работает бесплатно, но есть ограничения — в сутки не более пяти запросов к искусственному интеллекту и запросы только относительно файлов, которые суммарно занимают не более 10 мегабайт. В платной версии ($19,99 в год) ограничений меньше — безлимитное количество запросов и возможность обработки файлов общим объёмом до 5 ГБ.