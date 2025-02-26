Нейросеть Transkriptor переведёт аудиозапись в текст. Бесплатно и работает на русском!

Александр


Недавно появилась нейросеть Transkriptor, которая предназначена для транскрибирования голосовых записей, то есть перевода записанной речи в текст, который можно читать и редактировать. Она поддерживает более сотни языков, в том числе русский, причём разработчики обещают 99-процентную точность распознавания.

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Transkriptor работает в вебе на всех платформах, мобильного приложения нет. Для создания учётной записи можно использовать вход с аккаунтом Google или любую электронную почту с паролем. Также выпущено расширение для Chrome и других браузеров на базе Chromium для записи звука в вебе (например, в видеоконференциях) с его дальнейшим транскрибированием.



Сайт Transkriptor позволяет запустить запись звука через браузер (для этого, само собой, потребуется микрофон). Второй вариант — загрузить в него готовый звуковой файл. Нейросеть анализирует речь и выдаёт её в текстовом варианте, который можно скачать себе для дальнейшего использования.



Эта утилита будет полезна тем, кому требуется переводить в текст записи с лекций, семинаров, занятий, выступлений, созвонов, видеороликов и прочего. При наличии платной подписки добавляются дополнительные возможности — например, подхват файлов из облачных хранилищ или YouTube по ссылке и интеграция в Zoom, Google Meet и Microsoft Teams.
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