Нейросеть Transkriptor переведёт аудиозапись в текст. Бесплатно и работает на русском!

Недавно появилась нейросеть Transkriptor, которая предназначена для транскрибирования голосовых записей, то есть перевода записанной речи в текст, который можно читать и редактировать. Она поддерживает более сотни языков, в том числе русский, причём разработчики обещают 99-процентную точность распознавания.
Сайт Transkriptor позволяет запустить запись звука через браузер (для этого, само собой, потребуется микрофон). Второй вариант — загрузить в него готовый звуковой файл. Нейросеть анализирует речь и выдаёт её в текстовом варианте, который можно скачать себе для дальнейшего использования.
Эта утилита будет полезна тем, кому требуется переводить в текст записи с лекций, семинаров, занятий, выступлений, созвонов, видеороликов и прочего. При наличии платной подписки добавляются дополнительные возможности — например, подхват файлов из облачных хранилищ или YouTube по ссылке и интеграция в Zoom, Google Meet и Microsoft Teams.