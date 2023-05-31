Нейросеть устроила отборную кинодичь. Теперь в «Звездных войнах» есть свой Человек-Паук, Бэтмен и Губка Боб

В какие только ситуации Midjourney не швыряла героев культовых фильмов. То Спайдермена отправит скитаться по эпохам, то Дарта Вейдера за покупками в супермаркет. Несколько точных запросов и герои комиксов уже не спасают родной город, а осматриваются в Узбекистане.
На этот раз фанат «Звездных воин» решил, что герои любимой космической саги украсят любой фильм. Для нейросети даже самое безумное желание пользователя — закон.
Обитатели Парка Юрского Периода уже научены горьким опытом в общении с человеком. На этот раз гигантски ящеры готовы дать отпору двуногим, даже если придется сразиться с Джедаем.
«Люк... гммм.. То есть Пит, я твой отец». Ну а что тут еще скажешь, когда ты застрял в периле, а к тебе лезет дикая помесь Человека-паука со штурмовиком?!
Есть ли в голове мастера Пуха опилки — тот еще вопрос. В любом случае при встрече с Винни и его лазерной палкой для сбора мёда, лучше промолчать. На всякий случай.
Этой Вселенной нужен новый герой. А может и не и такой сойдет. Методы борьбы с преступностью Вейдер-Бэтмена, явно отличаются от тех, что мы видели раньше.
Вы готовы, дети?! Нет, не готовы. Кто к такому вообще может быть готов?! Какое-то сборище мутантов-штурмовиков и желтый дроно-Боб. Что тут происходит. КТОООООО. Кто проживает на дне Татуина?
Даже в пустыне самой далекой-далекой галактики знают, гонки гонками, а главное в этой Вселенной — семья!
Ты просишь ответов, но ты просишь их без уважения. Люк, я твой крестный отец. Переходи на сторону клана и мы вместе наведем порядок во Вселенной.
«Shit happens», — молча подумал межгаллактический Форрест Гамп и решил подождать, пока Чубака в шлеме предводителя Галлактической империи уже перестанет на него пялиться.
Если это все матрица и ложки не существует, Нео-Вейдер решительно настроился получить все ответы от его создателя.
Все эти межпланетные перелеты на кораблях так утомляют, что штурмовик решил прокатиться с огоньком, прикинувшись призрачным гонщиком.
Даша межгалактическая путешественница обязательно разгадает все тайны вселенной, а в поисках её поможет верный друг — лазерный меч.
Нейросеть устроила отборную кинодичь. Теперь в «Звездных войнах» есть свой Человек-Паук, Бэтмен и Губка Боб
Артем Фунтиков —
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