У «Яндекса» появился виртуальный рассказчик — нейросеть, озвучивающая книги





«Яндекс» добавил в свой книжный сервис «Букмейт» функцию, позволяющую в режиме реального времени слушать книги, у которых нет предзаписанных аудиоверсий. В настоящее время доступно озвучивание 13 тысяч книг, а в дальнейшем это число будет увеличиваться.



Виртуальный рассказчик создан с привлечением профессиональных дикторов специально. Он разработан на базе комплекса речевых технологий «Яндекса», которые используются в виртуальном ассистенте «Алиса», переводе в «Яндекс Браузере» и других продуктах. Воспроизведение текста приближено к естественной речи, поэтому можно комфортно слушать произведения на протяжении долгого времени. Чтобы добиться плавности речи, нейросеть обучают на длинных текстах, в которых много повествований и описаний. В процессе обучения команда исправляет неправильные ударения и другие неточности, допущенные при обработке текстов искусственным интеллектом. Нейросеть продолжает обучаться, поэтому качество чтения вслух будет постоянно улучшаться.



По данным «Яндекса», 80% пользователей «Букмейта» хотя бы раз выбирали именно аудиоформат для знакомства с литературой, а больше 20% уже открыли для себя преимущество совмещения форматов. Это особенно удобно для тех, кто хочет эффективнее тратить время — слушать в дороге, параллельно с домашними делами, на прогулке или в спортзале. Издателям виртуальный рассказчик позволит сделать свои книги ещё доступнее для читателей, а также на основе данных о спросе принимать решение, озвучивать ли книгу.





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