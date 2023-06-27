Нейросеть YandexGPT научили кратко пересказывать текст

Артем
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Нейросеть «Яндекса» теперь умеет делать краткую выжимку на основе главных тезисов статей. Сервис «Краткий пересказ» работает в любом браузере и позволяет делиться результатом с друзьями.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно вставить ссылку на текст, размещенный на сайте, и нейросеть сократит его до небольшого конспекта. Главные моменты будут сохранены, а время на чтение публикации значительно сократиться. У краткого пересказа есть своя ссылка, ею можно поделиться, чтобы не копировать текст целиком.

«Текст объёмом до 30 тысяч знаков YandexGPT сократит до небольшого конспекта от 300 до 1000 знаков. Если перевести это в минуты, то получится, что на чтение большого материала вам понадобится около 15 минут, а на конспект — меньше минуты.»

Сейчас «Краткий пересказ» находится в бета-тестировании. Нейросеть умеет сокращать материалы в СМИ или интернет-изданиях. В будущем YandexGPT сможет работать с более широким списком форматов.
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Источник:
Telegram
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